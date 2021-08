Gabigol marcou três vezes na vitória do Flamengo sobre o Santos - ESTADÃ O CONTEÃ DO

Publicado 28/08/2021 20:58

Santos - Máquina de goleadas? Assim tem se comportado o Flamengo de Renato Gaúcho. A vítima da vez foi o Santos, dentro da Vila Belmiro. Na noite deste sábado, o rubro-negro não tomou conhecimento do alvinegro praiano e atropelou pelo placar de 4 a 0. Gabriel Barbosa, com três gols, foi o grande destaque do jogo, que também teve a estreia de Andreas Pereira, autor do quarto gol do Fla.

Com todo clima de um clássico nacional, Santos e Flamengo travaram um duelo disputado ma Vila Belmiro desde os primeiros minutos. Com propostas de jogo parecidas, ambas as equipes apostaram na sáida de bola qualificada e nas jogadas pelos corredores laterais. Em jogo franco desde o apito inicial, as chances de gol não demoraram a aparecer.



A primeira veio logo aos dois minutos de jogo. Em escapada pela direita, Gabriel Barbosa aguardou a ultrapassagem de Isla e serviu o chileno em ótimas condições para cruzar. O lateral achou Everton Ribeiro dentro da área, mas o meia não conseguiu tirara bola da direção do goleiro João Paulo.



E se um duelo deste tamanho precisa de atenção redobrada, faltou ao sistema defensivo do Santos na marca dos 18 minutos. Em excelente cruzamento de Arrasceta na segunda trave, Gabigol chegou finalizando de primeira para grande defesa de João Paulo. Na sobra, já no susto, Gustavo Henrique desvia fraco e o arqueiro do Peixe segurou firme.



Nos primeiros trinta minutos, a partida na Vila Belmiro foi muito mais marcada por erros de arbitragem, contato físico e divididas fortes do que propriamente pelo bom futebol. Os ânimos estavam tão exaltados, que o clima tenso chegou à beira do gramado, em discussão rápida envolvendo Fernando Diniz e Renato Gaúcho.



Até que aos 33 minutos, após bom lançamento de Diego Ribas, Gabriel Barbosa saiu em ótimas condições e sofreu falta perigosa do zagueiro Robson. A equipe rubro-negra pressionou o árbitro Bráulio da Silva Machado alegando que o defensor santista era o último homem da linha de defesa, gerando uma expulsão. Na cobrança de falta, Diego bateu com estilo no canto direito e obrigou João Paulo a fazer bela defesa.



Mesmo com o Flamengo subindo suas linhas e tentando empurrar o sistema defensivo do Santos cada vez mais para dentro do seu próprio campo, foi difícil furar a primeira linha de marcação formada por Jean Mota, Camacho e Carlos Sánchez. A dupla de zaga santista, formada por Wagner Leonardo e Robson, pouco foi exigida. Do outro lado do gramado, Gustavo Henrique e Bruno Viana assistiam ao duelo também sem preocupações. 0 a 0 ao fim dos primeiros 45 minutos na Vila Belmiro.



Na volta para o segundo tempo, o cenário perfeito para o Flamengo. Em contra-ataque, Gabigol cruzou na área buscando Michael, Wagner Leonardo chegou para desarmar, mas derrubou o atacante rubro-negro. Pênalti que Gabigol não desperdiçou e abriu o placar na casa do adversário. 1 a 0 Flamengo. O camisa 9 do Fla saiu comemorando e provocando os convidados da diretoria santista.



Após sofrer o golpe de sair atrás no placar, o time comandado por Fernando Diniz passou a ser mais agressivo e competitivo. As investidas pelo lado direito foram frequentes, mas faltava criatividade de uma peça para modificar o panorâma do jogo. Diniz gesticulava, reclamava, mas pouco adiantava. Tecnicamente, o Flamengo sobrava dentro das quatro linhas.



Como o Santos tentatava partir para o ataque, os espaços apareciam para o Flamengo fazer o que mais gosta: ser mortal. Em jogada rápida pela direita, Thiago Maia inverteu para Michael, que invadiu a área e rolou para Gabigol, mais uma vez, balançar as redes do goleiro João Paulo. 2 a 0 para o rubro-negro, que pouco fez na segunda etapa, mas mesmo assim controlava o jogo.



Dois minutos após guardar na meta do Santos, "Gabi" teve a oportunidade do triplete. O atacante recebeu em velocidade, adiantou a bola com a cabeça e deu um corte seco em João Paulo, que, com a ponta dos dedos, tirou o doce da boca do camisa 9 rubro-negro. O leve desvio fez com que o centroavante perdesse o controle e saísse com bola e tudo.



Em seguida, João Paulo impediu mais uma vez o terceiro gol de Gabriel Barbosa. O atacante recebeu sozinho na pequena área após jogada de Matheuzinho, finalizou firme, mas o goleiro do Santos defendeu com o pé esquerdo. O terceiro gol rubro-negro parecia madura e não seria surpresa se saísse dos pés de Gabriel.



E foi exatamente o que aconteceu. Em novo vacilo da zaga alvingra, Arrascaeta rolou para Matheuzinho finalizar no canto direito de João Paulo. Se anteriormente o arqueiro do Santos salvou em duas oportunidades, nesta, ele rebateu nos pés de Gabigol. Sem goleiro fica muito fácil e o artilheiro não perdoou. 3 a 0 Flamengo.



Na tentativa do gol de honra, um minuto após sofrer o terceiro gol, Gabriel Pirani parou no milagre de Diego Alves. O atacante da equipe paulista colocou com estilo no ângulo esquerdo, mas não contava com a defesaça do paredão da Gávea.



E a noite era realmente do Flamengo. Festa na Vila Belmiro e com estreante cortando o bolo. Andreas Pereira, que acabara de entrar no jogo, recebeu um presente da zaga adversária e tocou por baixo do goleiro João Paulo. 4 a 0 Flamengo, mais um chocolate de Renato Gaúcho no Brasileirão, e fim de papo na Baixada Santista.



O Flamengo volta a campo apenas no próximo dia 11/9, contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. O Santos, por sua vez, encara o Cuiabá, no próximo sábado (4/9), fora de casa, também pelo Brasileirão.





FICHA TÉCNICA



SANTOS X FLAMENGO



Local: Vila Belmiro (SP)



ESCALAÇÕES



Santos - João Paulo; Madson, Robson, Wagner Leonardo e Felipe Jonatan; Camacho, Jean Mota (Ivonei) e Carlos Sánchez (Luiz Henrique); Gabriel Pirani, Marcos Leonardo e Lucas Braga (Marcos Guilherme). Técnico: Fernando Diniz.



Flamengo - Diego Alves; Isla (Matheuzinho), Gustavo Henrique, Bruno Vianna e Filipe Luís; Willian Arão, Diego (Thiago Maia), Arrascaeta (Vitinho) e Everton Ribeiro (Andreas Pereira); Michael e Gabigol (Pedro). Técnico: Renato Gaúcho.



Gols: Gabigol (06'/2ºT, 26'/2ºT e 35'/2ºT) e Andreas Pereira (38'/2ºT)



Cartões amarelos



Santos: Carlos Sánchez, Robson, Felipe Jonatan e Jean Mota.

Flamengo: Isla, Diego, Bruno Viana e Gustavo Henrique.