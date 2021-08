David Luiz é o nome dos sonhos do torcedor do Flamengo - Divulgação/Arsenal

Publicado 28/08/2021 14:57

Rio - Os dirigentes do Flamengo, Marcos Braz e Bruno Spindel, correm contra o tempo para iniciar contatos com o zagueiro David Luiz, atualmente sem clube. O Benfica (POR), mesmo com vaga na Champions League, não decidiu ainda se irá atrás do jogador para ter no elenco. A informação é do portal "GE".

Por este motivo, os representantes do jogador já receberam ligação de Braz e Spindel, mas as conversas ainda estão na persuasão pelo projeto esportivo do que em valores. Para contar com David Luiz, vai depender bastante do jogador, caso aceite reduzir o salário drasticamente, algo que virou padrão nos últimos anos na Europa.

Diante da valorização da torcida rubro-negra com o jogador, os representantes de David podem estar de olho em uma futura negociação, o que seria um passo importante para o atleta mudar a imagem no país. A decisão finalizaria o afastamento do jogador em solo brasileiro após 15 anos.

No entanto, de acordo com o canal "Gustavo Henrique Dando Choque", o Flamengo já está discutindo luvas e premiações com o staff de David Luiz. Em Benfica, o técnico Jorge Jesus admira o desempenho do atleta, mas o clube português admite ainda ter bons nomes no setor defensivo.

A provável saída do zagueiro belga Vertonghen pode aumentar as chances do clube português ir atrás de David Luiz, ainda mais pelo fato de que o jogador brasileiro está livre no mercado, apesar de ser contratado mesmo fora do período.