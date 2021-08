Michael marcou gol na vitória rubro-negra em Porto Alegre - ESTADÃO CONTEÚDO

Michael marcou gol na vitória rubro-negra em Porto AlegreESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 28/08/2021 18:14

Sem Bruno Henrique, com lesão na coxa esquerda, o técnico Renato Gaúcho escalou Michael para a equipe titular do Flamengo que enfrenta o Santos, neste sábado às 19h na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante já havia entrado no lugar do companheiro na goleada por 4 a 0 sobre o Grêmio, pela Copa do Brasil.

Os outros titulares são os mesmos que começaram jogando na quarta-feira passada, em Porto Alegre. Recuperado de um trauma no pé esquerdo, Léo Pereira ficará no banco de reservas e a dupla de zaga será formada por Gustavo Henrique e Bruno Viana.



O Flamengo irá a campo com: Diego Alves, Isla, Gustavo Henrique, Bruno Viana e Filipe Luís; Willian Arão, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Michael e Gabigol.

Escalação e banco de reservas do Flamengo contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro Divulgação/Flamengo