Gabigol projeta confronto contra o SantosFoto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 27/08/2021 18:02

A partida do Flamengo neste sábado, pelo Brasileirão, é especial para Gabriel Barbosa. Afinal, foi na Vila Belmiro que o atleta foi formado e revelado pelo Santos, adversário do Rubro-Negro da vez. Na véspera da partida, o camisa 9 detalhou o sentimento de voltar ao estádio, afirmando estar "animado demais".



Declarando amor ao Flamengo, Gabigol ainda demonstrou gratidão ao Peixe.



- Muito foda vir até Santos com a camisa do Mengão. Sempre especial vir aonde “nasci” e aonde aprendi tudo que sei até hoje. Jogar no estádio aonde sempre estive para ver meus ídolos, que sensação maravilhosa! Passa um filme na cabeça de tudo que já rolou na minha vida - publicou Gabi, antes de seguir:



- to (sic) animado demais para esse jogo, amanhã será mais um dia especial para mim, para minha família e meus amigos daqui.. Agradeço a Deus pela oportunidade de voltar aqui, e poder jogar com essa camisa que eu amo!

Com 28 pontos em 15 rodadas - o Flamengo tem duas rodadas adiadas a cumprir -, o Flamengo está na quinta posição do Campeonato Brasileiro. O Santos, por sua vez, é o 11º lugar e tem 22 pontos em 17 partidas disputadas.



Sob os comandos de Renato Gaúcho e Fernando Diniz, Flamengo e Santos lideram o ranking de posse de bola e possuem os maiores passadores do Brasileirão: Filipe Luís e Arão, de um lado, Jean Mota e Camachom do outro.