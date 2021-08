Kenedy é o novo reforço do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 27/08/2021 12:43

Regularizado e apresentado. Nesta sexta-feira, horas depois de chegar ao Brasil, Kenedy concedeu entrevista coletiva já como jogador do Flamengo, em São Paulo - onde está a delegação rubro-negra para o jogo deste fim de semana, contra o Santos, pelo Brasileiro. Emprestado pelo Chelsea por um ano, o meia-atacante esteve visivelmente nervoso e utilizou poucas palavras para expressar a sensação do novo desafio;



"Estou preparado e ansioso. Estou pronto para fazer o meu melhor e dar continuidade nessa trajetória vencedora do clube."

"Estou muito feliz de estar aqui, estava ansioso. Queria agradecer a dedicação e carinho. Cheguei, estou ansioso e pronto para começar", completou o novo camisa 33.

Vale lembrar que Kenedy havia testado positivo para a Covid-19 no dia 16 de agosto. Por isso, o atleta precisou cumprir dez dias de quarentena em Londres antes de desembarcar no Brasil.

Kenedy ainda respondeu sobre um possível reencontro com Chelsea, campeão europeu e de vaga carimbada no Mundial deste ano. Ele foi cauteloso:

"(Risos) É um longo caminho. Temos três jogos pela frente. Primeiro temos que ganhar a Libertadores para depois pensar no adversário do Mundial."

Para o jogo deste sábado, contra o Santos (válido pela 18ª rodada do Brasileirão), Kenedy não será relacionado. Ele retornará ao Rio logo depois de ser apresentado e conhecer os novos companheiros, que treinarão com o reforço a partir desta segunda-feira, a princípio.

"O Flamengo é o melhor da América Latina, é um time que todos estão vendo, um time grande. É trabalhar e fazer o melhor para alcançar sucesso", disse.

A estreia de Kenedy tende a ocorrer no dia 12 de setembro, contra o Palmeiras, já no returno do Brasileiro. Isso porque, o Flamengo ficará um intervalo de 14 dias sem jogar, por conta de adiamentos feitos pela CBF devido à Data Fifa.

Aos 25 anos, Kenedy chegou ao Flamengo por empréstimo de um ano, após pagamento de 3 milhões de euros, e o Rubro-Negro tem a opção de compra ao término do vínculo por 10 milhões de euros (pouco mais de R$ 61 milhões na cotação atual). O valor investido atualmente será abatido caso haja a aquisição em definitivo.