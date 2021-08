Flamengo x Grêmio - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 27/08/2021 19:24

Rio - Após a goleada sofrida por 4 a 0 para o Flamengo, na última quarta-feira, em Porto Alegre, o Grêmio já jogou a toalha na Copa do Brasil. Em entrevista à TV Bandeirantes, Marcos Herrmann, vice do clube gaúcho, admitiu que a classificação já está definida e disse que o Rubro-Negro teve sorte na partida.

“A Copa do Brasil já era. A sorte acompanhou o Flamengo. Nós somos capazes de jogar como aquelas quatro partidas e meia (que foram boas) e não repetir essa meia partida (contra o Flamengo) que foi um desastre”, declarou o dirigente.

No próximo dia 15, as equipes voltam a se enfrentar no Maracanã, às 21h30. O Flamengo pode perder por até três gols de diferença que se garante nas semifinais da Copa do Brasil.