Luciano Huck - Reprodução/TV Globo

Luciano HuckReprodução/TV Globo

Publicado 27/08/2021 13:48

Rio - A CBF atendeu ao pedido da TV Globo e mudou a data da partida entre Flamengo e Palmeiras, que estava inicialmente marcada para o dia 11 de setembro, um sábado, às 19h, no Allianz Parque. Agora, o duelo será disputado no domingo, dia 12, às 16h, com transmissão na TV aberta para todo Brasil.

De acordo com o portal "Notícias da TV", a emissora solicitou a mudança na data enxergando uma possibilidade de alavancar a audiência do "Domingão", que agora será apresentado por Luciano Huck. Como é um jogo de grande apelo, a tendência é que o confronto entregue com bons números para o apresentador, que estará fazendo seu segundo programa no dia.

Em sua estreia, no dia 5, Huck também receberá a audiência de um jogo forte. O apresentador entrará no ar após Brasil x Argentina, pelas Eliminatórias.