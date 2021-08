Bruno Henrique - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 26/08/2021 20:19

O técnico Renato Gaúcho ganhou um problema para escalar a equipe neste sábado, quando o Flamengo encara o Santos, na Vila Belmiro, às 19h, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante Bruno Henrique sofreu uma lesão muscular e está fora do duelo.

O camisa 27 se machucou no jogo contra o Grêmio, na última quarta-feira, e foi substituído. Nesta quinta-feira, o jogador realizou exames médicos, que constaram a contusão na região posterior da coxa direita. Bruno Henrique não tem prazo para voltar a ficar à disposição e é dúvida para pegar o Palmeiras no dia 12 de setembro, primeiro duelo do Flamengo pós-Data Fifa.

Além de Bruno Henrique, Rodrigo Caio, Renê e César também estão vetados para o duelo com o Santos. Léo Pereira, com dores no pé esquerdo, segue como dúvida.