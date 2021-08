Michael marcou o segundo gol na vitória rubro-negra em Porto Alegre - ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 26/08/2021 15:57

Rio - O atacante Michael evitou sair da Arena do Grêmio com o sentimento de "já ganhou". O jogador foi um dos destaques da goleada do Flamengo por 4 a 0, na noite desta quarta-feira, pelas quartas de final da Copa do Brasil, e pediu mais calma e concentração da equipe no embate de volta, que acontecerá no dia 15 de setembro, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

"Tivemos um jogo muito duro contra o Grêmio. No primeiro tempo, eles criaram muitas oportunidades. Mas voltamos para a etapa final com muita calma e paciência, e fomos felizes. Apesar de ter sido um grande resultado, ainda não tem nada decidido. O Grêmio é grande. Saímos com a vitória hoje, mas precisamos estar atentos no jogo de volta", comentou o atacante.

Michael teve grande atuação no segundo tempo do duelo, após entrar na reta final do primeiro tempo no lugar do machucado Bruno Henrique. "Podíamos ter feito mais, tivemos chances. Eu mesmo desperdicei muitas oportunidades, mas o importante é que conseguimos impor nosso jogo e sair com a vitória", completou.

A goleada deixou o Flamengo muito perto da semifinal e também confirmou o bom momnto vivido pelo time sob o comando de Renato Gaúcho. Com o treinador, o time carioca fez 13 jogos, venceu 11, empatou um e teve apenas uma derrota, com 41 gols marcados.

Passado o duelo contra o Grêmio, o Flamengo começa a pensar no Brasileirão. No sábado, o time rubro-negro enfrenta o Santos, as 19h, na Vila Belmiro. Atualmente, ocupa a quinta posição, com 28 pontos, contra 38 do líder Atlético-MG.