Bruno Viana marca primeiro gol com a camisa do FlamengoFoto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 26/08/2021 15:53

Jogador mais contestado do atual elenco do Flamengo, Bruno Viana deu o primeiro passo para a redenção após acumular números impressionantes diante do Grêmio, na última noite, em duelo válido pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. Além do gol que abriu o placar na Arena do Grêmio, o zagueiro foi eleito o "Craque do Jogo" pela organização do torneio.

Bruno Viana iniciou novamente como titular por conta das baixas de Léo Pereira e Rodrigo Caio (este distante há mais tempo). Emprestado pelo Braga-POR até dezembro, o defensor deu conta do recado e enalteceu o triunfo:

- Foi um jogo difícil. Conseguimos a vitória que era o mais importante, independente de ter sido 4 a 0, poderia ter sido 1 a 0. Foi muito bom, obrigado pela torcida de todos, vamos que tem o segundo jogo.

Inegavelmente, apesar da cautela de Renato Gaúcho, o Flamengo encaminhou uma vaga para as semifinais da Copa do Brasil. O jogo da volta das quartas será realizado no dia 15 de setembro, no Maracanã.

Já a próxima partida do Rubro-Negro será pelo Brasileiro, diante do Santos, neste sábado, às 19h, na Vila Belmiro e pela 18ª rodada.

BRUNO VIANA CONTRA O GRÊMIO*

90 minutos jogados

1 gol

56 toques na bola

39 passes certos (85%, 46 passes totais)

3 cortes

2 interceptações

2 desarmes

1 falta cometida

2 lançamentos certos (7 totais)

1 finalização certa

1 finalização fora

5 divididas ganhas (6 totais)

* Dados recolhidos do site SofaScore