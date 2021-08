Renato Gaúcho - Alexandre Vidal / Flamengo

Rio - Após a goleada do Flamengo sobre o Grêmio em Porto Alegre, o treinador Renato Gaúcho exaltou o rendimento da sua equipe no segundo tempo. Mesmo com um a menos em boa parte da etapa complementar, o Rubro-Negro se impôs e construiu um resultado magnífico fora de casa na Copa do Brasil.

"O mais importante é que, apesar de estar com um a menos, o Flamengo deu uma aula de futebol no segundo tempo. Foi agressivo. Conseguimos criar as chances e fazer quatro gols. Nos dá uma bela vantagem para jogar no Maracanã, mas não estamos classificados ainda. Demos um passo importante, é um resultado importante", afirmou.



Questionado sobre as declarações de Jorge Jesus, treinador campeão do Brasileiro e da Copa do Brasil em 2019, de que ele não iria conseguir repetir os seus feitos, Renato Gaúcho rebateu o técnico português.

"Ele fez história. Ele ganhou títulos com o grupo do Flamengo. Está de parabéns. Eu sei da minha capacidade. Sei que vou fazer história também no Flamengo. Fui contratado para trabalhar juntamente com o grupo e conquistar. A resposta que eu tenho que dar é trabalhando com meu grupo. Buscando títulos. Que isso é o nosso objetivo", disse.