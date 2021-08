Flamengo não vem priorizando o Brasileiro - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 26/08/2021 16:35

Rio - Vivendo um bom momento na Libertadores e na Copa do Brasil, o Flamengo tem deixado o Brasileiro um pouco de lado. Com isso, suas chances matemáticas de conquistar o título pela terceira vez consecutiva não são tão grandes. De acordo com o matemático Tristão Garcia, em seu site "Infobola", o Rubro-Negro tem 9% de possibilidades de título.

No momento, o Atlético-MG, que lidera o torneio, é o grande favorito com 63% de chances de ser campeão. Em seguida vem o Fortaleza com 12%. Em terceiro está o Palmeiras com 9%, mesma porcentagem do Rubro-Negro. Bragantino com 5% e Santos e Corinthians com 1% completam a lista.



Em quinto lugar, o Flamengo tem mais chances matemáticas de ser campeão que o Bragantino, porque tem dois jogos a menos. Caso vença os dois adversários que têm pela frente, o Rubro-Negro vai assumir a vice-liderança da competição.