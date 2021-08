Flamengo x Grêmio - Alexandre Vidal / Flamengo

Flamengo x GrêmioAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 26/08/2021 15:11

Rio - Torcedora fanática do Internacional, a apresentadora Renata Fan foi só alegria por conta da goleada sofrida pelo Grêmio para o Flamengo, na última quarta-feira, pela Copa do Brasil. Durante o programa "Jogo Aberto" desta quinta, ela tirou sarro do clube gaúcho e criticou o técnico Felipão.

“Hoje estou resplandecente. Quatro vezes mais feliz e mais animada. Mesmo com um a menos o Flamengo vai pra cima, massacra e tritura. Tritura não, porque é tri e foi quatro. Basicamente eliminou a fatura”, disse Renata.

“Poderia estar em casa descansando e agora passa por uma situação constrangedora dessa. O Grêmio até deu uma reagida no Brasileiro, mas não dá para tomar quatro gols de uma equipe com dez em campo. E dois ex-colorados marcaram: Vitinho e Rodinei”, completou.