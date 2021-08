O contestado Bruno Viana fez o primeiro gol do Fla em Porto Alegre - ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 25/08/2021 23:27 | Atualizado 26/08/2021 00:35

Rio Grande do Sul - O Flamengo está bem perto das semifinais da Copa do Brasil. Após um primeiro tempo bastante abaixo da média, o Rubro-Negro se superou na segunda etapa e mesmo com um jogador a menos construiu uma grande vitória sobre o Grêmio, em Porto Alegre. Bruno Viana, Michael, Rodinei e Vitinho fizeram os gols do clube carioca na partida que terminou com placar de 4 a 0.



Com o resultado, o Flamengo poderá até perder por três gols de diferença, no Maracanã, no próximo dia 15 que se classificará para a semifinal da competição. O Grêmio precisará vencer por cinco gols de vantagem para se classificar. O vencedor do duelo irá encarar o vencedor de Athletico-PR e Santos.



O primeiro tempo entre Flamengo e Grêmio começou com domínio dos gaúchos. Aos 13 minutos, os donos da casa chegaram com perigo pela primeira vez. Alisson fez boa tabela com Borja e finalizou a bola passou perto da baliza do goleiro Diego Alves.



Sem conseguir ter o domínio de costume, os jogadores do Flamengo mostraram nervosismo. Primeiro Everton Ribeiro e Gabigol se envolveram em uma confusão com Kannemann e Vanderson. Depois, o Rubro-Negro ficou com um homem a menos. Aos 44 minutos, Isla fez falta em Alisson e acabou expulso.



Aos 47 minutos, novamente o Grêmio chegou com perigo. Após levantamento de Rafinha, Ferrerinha apareceu para finalizar, a bola foi por cima do gol de Diego Alves e novamente assustou os torcedores do Flamengo.



Com um a menos, o Flamengo voltou outro para o segundo tempo. Com apenas três minutos, Michael fez boa jogada e finalizou para grande defesa de Chapecó. Quatro minutos depois, o Rubro-Negro abriu o placar.

Após cobrança de escanteio, Bruno Viana finalizou, a bola desviou na zaga do Grêmio e entrou no fundo da rede dos gaúchos.



Atrás do placar, o Grêmio não se abateu e por pouco não empatou no lance seguinte. Aos oito minutos, Alisson recebeu passe na entrada da área e finalizou carimbando a trave do Flamengo. Aos 20 minutos, nova oportunidade para os gaúchos. Após levantamento, Borja cabeceou para boa defesa de Diego Alves.



No entanto, o Flamengo tinha espaço. Aos 29 minutos, após belíssimo contra-ataque com as participações de Gabigol e Thiago Maia, Michael serviu Everton Ribeiro, que finalizou de direita no pé da trave do Grêmio. No entanto, aos 39 minutos não teve jeito. Vitinho serviu Michael, que finalizou cruzado, sem chances de defesa para o goleiro gremista.

Ainda havia tempo para mais. Aos 45 minutos, após levantamento da direita, Rodinei apareceu livre para cabecear e fazer no terceiro. Nos acréscimos, de pênalti, Vitinho deu números finais ao massacre.



FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 0 X 4 FLAMENGO



Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias (SP)

Cartões amarelos: Lucas Silva (GRE); Diego, Isla (FLA)

Cartão vermelho: Vanderson (GRE); Isla (FLA)

Gols: Bruno Viana, Michael, Rodinei e Vitinho (FLA)



Grêmio: Gabriel Chapecó; Vanderson, Rodrigues, Kannemann e Rafinha; Thiago Santos (Diego Souza), Lucas Silva (Campaz), Villasanti, Douglas Costa (Ferreira) e Alisson (Luiz Fernando); Borja / Técnico: Luiz Felipe Scolari



Flamengo: Diego Alves, Isla, Gustavo Henrique, Bruno Viana e Filipe Luís; Willian Arão, Diego (Thiago Maia), Everton Ribeiro (Vitinho), De Arrascaeta (Matheuzinho) e Bruno Henrique (Michael); Gabigol (Rodinei) / Técnico: Renato Gaúcho