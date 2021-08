Filipe Luís - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 25/08/2021 21:20

Rio - Um dos líderes do elenco do Flamengo, o lateral-esquerdo Filipe Luís é um jogador diferente. Bastante atendo a parte tática, o atleta costuma opinar sobre a forma de jogar do Rubro-Negro. Em entrevista exclusiva ao programa "Esporte Espetacular", da Rede Globo, o veterano rasgou elogios ao trabalho de Renato Gaúcho.

"O time está muito feliz e contente com ele. Os jogadores estão se reencontrando com ele e ganhando mais confiança, porque a vitória traz isso também. As correções dele durante cada jogo e cada treino estão fazendo com que a equipe evolua ainda mais", afirmou.



Renato Gaúcho assumiu recentemente o Flamengo, porém, em pouco tempo recebeu muitos elogios pelo seu trabalho. Atletas que recebiam muitas críticas dos torcedores como Léo Pereira, Gustavo Henrique, Michael e Vitinho apresentaram visível evolução nas mãos do comandante.