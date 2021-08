Roger Flores - Reprodução

Publicado 25/08/2021 10:23 | Atualizado 25/08/2021 13:21

Rio - O comentarista Roger Flores levou uma bronca da direção de Esportes da TV Globo. De acordo com o portal "Notícias da TV", a cúpula não gostou nada do comentário feito pelo ex-jogador na partida entre Flamengo e Ceará, no último domingo, quando ele disse, sem nenhuma apuração, que havia "uma ordem de cima" para que Renato Gaúcho não escalasse Pedro.

Diante da repercussão negativa do comentário, os chefes da Globo chamaram atenção de Roger e pediram que ele evitasse repetir este tipo de fala. Para a emissora, no caso do que foi dito pelo comentarista, deveria haver uma apuração antes de qualquer comentário no ar.

O assunto repercutiu tanto que foi tema na coletiva de Renato Gaúcho após a partida. Na ocasião, o treinador do Flamengo negou qualquer tipo de ordem da diretoria sobre Pedro.

"Acho até engraçado. O Roger foi um grande jogador, é um grande comentarista, tenho grande admiração por ele, mas o feeling dele dessa vez deu totalmente errado... Se liga!", afirmou.