Andreas Pereira - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 25/08/2021 12:04

Rio - Após fazer toda carreira na Europa, o meia Andreas Pereira chegou ao Flamengo cercado de expectativa. No entanto, o comentarista Zé Elias, dos canais Disney, acredita que o ex-jogador do Manchester United não será titular no Rubro-Negro.

"Vai brigar por posição. Eu vejo como um substituto ideal para o Diego. O Diego hoje para mim é um cara fundamental para esse time do Flamengo. É o jogador que faz esse time jogar. Eu vejo o Andreas Pereira jogando nessa posição, não vejo ele um pouquinho a frente como o Éverton", disse o ex-jogador durante o "Bate-Bola".

"Não vejo o Andreas fazendo essa função. Eu acho que no meio campo, o Andreas vai jogar no lugar do Diego ali. Não vejo ele titular, mas ele pode fazer um meio campo ali junto com o Thiago Maia quando o Renato precisar. Mas, não vejo como titular não", completou.

Andreas pode fazer sua estreia pelo Flamengo já nesta quarta-feira. Ele foi relacionado para a partida contra o Grêmio, em Porto Alegre, pelas quartas de final da Libertadores.