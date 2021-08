Flamengo é o primeiro clube com mais interações nas redes sociais em julho - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Flamengo é o primeiro clube com mais interações nas redes sociais em julhoFoto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 24/08/2021 19:51

Na manhã desta terça-feira, o site "Deportes & Finanzas" publicou, pelas redes sociais, que o Flamengo foi o clube da América com o maior número de interações no Instagram no mês de julho. Segundo o ranking, o Rubro-Negro Carioca chegou à marca de 67,7 milhões de interações na rede social.

O número, inclusive, é bem superior ao do River Plate, da Argentina, que vem na segunda colocação, com 25,3 milhões de interações na rede social. Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Atlético-MG, Vasco, Fortaleza, Fluminense, Internacional, Sport e Bahia são outros clubes do Brasil que integram o Top20.

Publicidade

VEJA O TOP20

1) Flamengo - 67,7 milhões

Publicidade

2) River Plate - 25,3 milhões

3) Corinthians - 24,4 milhões

Publicidade

4) São Paulo - 22,2 milhões

5) Palmeiras - 15,7 milhões

Publicidade

6) Atlético-MG - 13,8 milhões

7) Boca Juniores - 9,89 milhões

Publicidade

8) Santos - 9,24 milhões

9) Vasco - 8,47 milhões

Publicidade

10) América-MEX - 5,71 milhões

11) Fortaleza - 5,06 milhões

Publicidade

12) Fluminense - 4,91 milhões

13) Colo Colo - 4,51 milhões

Publicidade

14) Cruz Azul - 4,15 milhões

15) Internacional - 3,39 milhões

Publicidade

16) Chivas - 3,23 milhões

17) Peñarol - 3,05 milhões

Publicidade

18) Independiente - 2,82 milhões

19) Sport - 2,81 milhões

Publicidade

20) Bahia - 2,49 milhões

O Flamengo volta a campo nesta quarta-feira contra o Grêmio, na Arena do Grêmio, às 21h30, em partida válida pelas quartas de final da Copa do Brasil. O duelo terá transmissão em tempo real do LANCE!.