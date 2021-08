Isla - Alexandre Vidal / Flamengo

Rio - A seleção do Chile contará com o atacante Robbie Robinson, nascido nos Estados Unidos, nos jogos contra Brasil, Equador e Colômbia, pela rodada tripla de setembro pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, que será no Catar, conforme a convocação anunciada na noite de segunda-feira pelo técnico Martin Lasarte

Sem poder contar com Alexis Sánchez, da Internazionale, que está machucado, o treinador uruguaio apostou na primeira escolha do Draft de 2020 da MLS, a principal liga de futebol dos Estados Unidos. Robinson, de 22 anos, tem mãe chilena e atua pelo Inter Miami, equipe de propriedade do ex-meia inglês David Beckham.

Além dele, a seleção conta com outro atacante nascido em outro país: Benjamin Brereton, inglês cuja mãe também nasceu no Chile. O jogador do Blackburn inclusive disputou a última Copa América, no Brasil.

Martin Lasarte chamou três atletas que atuam em clubes brasileiros: o lateral-direito Mauricio Isla, do Flamengo, o meia Carlos Palacios, do Internacional, e o atacante Eduardo Vargas, do Atlético-MG.

Sétimo colocado das Eliminatórias, com seis pontos, o Chile enfrentará o Brasil, em Santiago, no próximo dia 2. Na sequência disputará duas partidas como visitante. No dia 5, jogará contra o Equador, em Quito, e quatro dias depois medirá forças com a Colômbia, em Barranquilla.