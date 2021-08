Pedro - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 24/08/2021 14:54

Rio - O atacante Pedro não vive sua melhor fase. Depois do Flamengo não liberar o jogador para as Olimpíadas, ele ainda passou por um quadro de Covid-19, e ainda não conseguiu recuperar seu futebol. Vivendo o maior jejum de gols na carreira, o atacante não tem conseguido aproveitar as chances que tem ganhado. Para o ex-jogador do Flamengo, Zinho, hoje comentarista, é nítido como o camisa 21 do Flamengo está insatisfeito.

"O jogador não vai para a Seleção, não ganha medalha olímpica, perdeu seu espaço até para a Seleção Principal e não joga no Flamengo, fica cabisbaixo. A imagem do jogo ontem me mostrou muito isso. Ele agoniado porque o Renato não colocava ele no jogo. O Flamengo perdendo, sem grandes opções ofensivas no banco e ele não entrava. Então, o semblante dele mostrou isso. Não fez bico, não reclamou com o Renato. Agora, é nítido que o jogador não está satisfeito. É nítido isso", afirmou.

O Flamengo, com Pedro à disposição, volta a campo nesta quarta-feira, quando enfrenta o Grêmio. O primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil será 21h30, na Arena do Grêmio.