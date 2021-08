Diego Ribas - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 23/08/2021 18:45

Na tarde desta segunda-feira, Diego Ribas projetou o confronto do Flamengo contra o Grêmio, válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. Em entrevista à FlaTV, o meio-campista destacou que conquistar a competição nacional é um sonho, mas admitiu que espera um jogo difícil. O camisa 10 ainda disse que o Tricolor Gaúcho merece respeito e que o Rubro Negro vai em busca da vitória.

- Além dos outros campeonatos, é verdade que a Copa do Brasil continua sendo nosso sonho e nós vamos em busca desse sonho, fazer por merecer. Com certeza temos um jogo difícil, o Grêmio é uma equipe que merece o nosso respeito. Obviamente, vamos fazer o nosso jogo, vamos lá com a intenção de vencer e demonstrar, mais uma vez, todo nosso potencial como equipe. Mas esperamos um jogo difícil e vamos nos preparar para isso.

Além disso, Diego falou sobre o jogo contra o Santos no próximo sábado, às 19h, na Vila Belmiro, em partida válida pela 18ª rodada do Brasileirão. O meio-campista, que é cria da base do Peixe, frisou que retornar ao estádio do time do litoral paulista é especial e, também, destacou que o Santos possui uma equipe "muito competitiva".

- Retornar à Vila Belmiro é sempre muito especial. É um clube pelo qual tenho um carinho e um respeito muito grande. Um jogo difícil, pelo estádio que o Santos joga muito bem, principalmente na Vila Belmiro, é uma equipe muito competitiva. Então, nós temos que nos preparar e vamos nos preparar para esse tipo de jogo e ir em busca da vitória. Confiamos que podemos conseguir.

Um dos temas da entrevista à FlaTV foi sobre como lidar com uma longa sequência de partidas em um intervalo curto de tempo. Diego ressaltou que é importante ter foco "no momento" e "no jogo" porque assim, de acordo com ele, será possível render 100% dentro de campo.

- Em relação à administrar essa parte do desgaste tanto físico quanto mental... Bom, eu sou muito a favor de pensar no próximo jogo. Nós temos que estar focados totalmente, até para poder render 100%. Nós temos que estar focados no momento, no jogo e ir solucionando conforme os problemas vão aparecendo - explicou Diego, que ainda completou.

- Acredito que não adianta muito você fazer um jogo preocupado com o próximo, isso vai tirar sua concentração, teu foco e a entrega, não vai ser 100%. Temos um grupo fantástico de jogadores, então, a cada jogo é ver as melhores opções técnicas físicas para que a gente mantenha sempre o alto nível - disse.