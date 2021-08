Andreas Pereira - Alexandre Vidal / Flamengo

Andreas PereiraAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 23/08/2021 14:30 | Atualizado 23/08/2021 16:15

Rio - O meio-campista Andreas Pereira, foi apresentado como o novo reforço do Flamengo. Durante a coletiva, o jogador revelou conversas com Gabigol e Rodrigo Caio, que foram decisivas antes de acertar com o Rubro-Negro. A informação é do portal "UOL".

"Conversei com várias pessoas, já conhecia o Gabi, falei com o Rodrigo Caio, eles me falaram da estrutura e do grupo. As conversas com ele me deixaram mais calmo", disse o meia Andreas Pereira.

Publicidade

O meia não escondeu a satisfação de acertar com o Flamengo e disse que está ansioso para estrear no Maracanã e encontrar a Nação Rubro-negra.

"Todos meus amigos de clube falam que se fossem jogar na América no Sul e no Brasil seria no Flamengo. Esse carinho é muito grade. O Maracanã lotado é uma coisa que todo jogador sonha desde criança".

Publicidade

Além disso, destacou que a adaptação será um problema no Flamengo, apesar de ter feito toda a sua carreira no Velho Continente.

"Vou estar disposto a cada momento, estou preparado para fazer meu melhor. Vou ajudar o Flamengo onde for possível. Vou dar a vida e dar o meu melhor. Eu acho que pela ajuda de todos e o estilo de futebol, vai ser muito fácil de me adaptar. A estrutura não deve a nenhuma da Europa", concluiu Andreas Pereira.

Publicidade

Na próxima quarta-feira (25), o Flamengo enfrenta o Grêmio, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, na Arena Grêmio, às 21h30.