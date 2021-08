Renato Gaúcho - Alexandre Vidal / Flamengo

22/08/2021

Rio - Maior ídolo da história do Grêmio, Renato Gaúcho reencontrará o time gaúcho na próxima quarta-feira, às 21h30, pela Copa do Brasil, em Porto Alegre. Agora no comando do Flamengo, o treinador enfrentará pela primeira vez desde sua saída a equipe que dirigiu nos últimos cinco anos. Sempre sincero, o comandante rubro-negro admitiu que não enxerga a partida como um jogo qualquer.

"Eu seria muito hipócrita se dissesse que se trata de um jogo normal. "Passei quase cinco anos no Grêmio, e fizemos um grande trabalho. Ganhamos títulos, e o relacionamento com o grupo e com a diretoria era muito bom. Claro que vai ser estranho. Todos sabem da minha ligação com o Grêmio, mas sou um profissional do futebol e quero ganhar. Sempre. Agora não vai ser diferente", admitiu Renato ao "UOL".

No entanto, antes da partida contra o Grêmio, o Flamengo ainda tem um compromisso pelo Brasileirão. A equipe enfrenta o Ceará, neste domingo, às 16h, no Castelão.