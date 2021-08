Casagrande - Foto: Reprodução

Publicado 21/08/2021 11:59

Rio - Depois de anunciar dois novos reforços, o Flamengo segue mobilizando seus torcedores nas redes sociais com as contratações. Ansiosos, alguns internautas chegaram a criar uma campanha online para pedir o zagueiro David Luiz, atualmente sem clube, chegando na Gávea. Contudo, uma declaração do comentarista da Globo Walter Casagrande, nesta sexta-feira, incomodou alguns torcedores do Flamengo.

Durante o programa "Troca de Passes", do SporTV, Casagrande aconselhou o zagueiro ex-Chelsea, PSG e Arsenal a compreender bem a realidade do Brasil dentro e fora de campo antes de optar em assinar com o Flamengo. Além disso, ele ponderou a contratação de reforços rubro-negros quando o clube de Renato Gaúcho e Gabigol vive boa fase.



"Não estou falando se o jogador é bom ou ruim. Às vezes, o time está encaixado, o treinador já comanda ali. E chega um cara novo para começar a entrar no esquema, saber como joga... No caso do David (Luiz), para voltar ao Brasil, tem que ter essa certeza. Estar seguro. Na minha época, não era assim. Você ia para um clube ou outro da Europa, era mais restrito. Dois ou três jogadores (estrangeiros) por clubes na Itália. Você não ficava rodando tano tempo", comentou ele, que encerrou.



"Não pode chegar aqui no Brasil e ver desorganização de campeonato, problemas em viagem, situações ruins... E pensar: "Eu poderia estar em Londres, em Lisboa". Não adianta mais. Tem que saber para onde vem. (...) Tem que saber onde vai cair. Porque é um lugar (o Brasil) que está fervendo. Não é só clube de futebol, mas o negócio está fervendo", completou.

Casagrande lembra ao comentar da ebulição uma possível tensão política com o Governo Federal após investigações da CPI da Pandemia e desacordos com o outras esferas do poder público e baixa aceitação do presidente, de acordo com pesquisas recentes. Por isso, David Luiz precisaria estar ciente do momento além da boa fase do clube que assinar.