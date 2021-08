Andreas Pereira é jogador do Flamengo - Reprodução

Publicado 20/08/2021 17:06 | Atualizado 20/08/2021 17:08

Mengo é paixão, religião! A Nação te espera de braços abertos. Seja bem-vindo, Andreas Pereira! #NasciFlamengo pic.twitter.com/CNj9PXhNkU — Flamengo (@Flamengo) August 20, 2021 Rio - O Flamengo anunciou, na tarde desta sexta-feira, a contratação do meia Andreas Pereira, que estava no Manchester United. O jogador, de 25 anos, foi emprestado pelo clube inglês ao Rubro-Negro por uma temporada.

Andreas desembarca no Rio ainda nesta sexta-feira. A opção de compra do jogador no Flamengo, ao término do empréstimo, será de um pouco mais de 15 milhões de euros. Manchester United irá pagar uma parte do salário do meia. Como ele realizou pré-temporada normalmente no Manchester United, o time carioca acredita que não terá problemas para lança-lo em breve.



Sem nunca ter atuado no Brasil, Andreas chega ao Flamengo emprestado pelo United por uma temporada. Além do meia, o Flamengo também acertou com Kenedy, do Chelsea.