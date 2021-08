Luiz Eduardo Baptista - Divulgação

Publicado 20/08/2021 15:14 | Atualizado 20/08/2021 15:33

Rio - Sempre polêmico, o vice-presidente de relações externas do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista utilizou suas redes sociais para parabenizar o governo do Distrito Federal pela forma como foi conduzida a partida entre o Rubro-Negro e o Olimpia, na última quinta-feira. O dirigente não perdeu a oportunidade de dar uma alfinetada também.

"A presença de público (mais de 11 mil) no jogo em Brasília esta semana, ocorreu sem confusões, com distanciamento social e atendimento aos pré-requisitos de saúde e segurança públicas. Foi um ótimo exemplo de parceria público/privada. Parabéns e muito obrigado, Governo do DF. Quem sabe faz", afirmou.



O Flamengo irá enfrentar o Barcelona, de Guayaquil, nas semifinais da Libertadores. O primeiro jogo, com mando de campo do clube carioca, vai acontecer novamente em Brasília. O duelo será no dia 22 de setembro.