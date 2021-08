Mané Garrincha, em Brasília, foi casa do rubro-negro desde o início do mata-mata da Libertadores - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 20/08/2021 15:32

Rio - O Flamengo se classificou para as semifinais da Libertadores após bater o Olimpia pelo placar de 5 a 1, fechando o agregado do confronto em 9 a 2. Nesta quinta-feira (19), o rubro-negro conheceu o seu adversário na próxima fase: será o Barcelona-EQU, que eliminou o Fluminense. Na divulgação dos confrontos e das datas, a Conmebol revelou que o Estádio Mané Garrincha será mas uma vez a casa do Fla no torneio continental.

Em sua conta oficial no Twitter, a entidade revelou as datas, horas e os locais das partidas de ida e volta das semifinais. Apenas o jogo entre Atlético-MG e Palmeiras, na partida de volta, tem indefinição sobre estádio.

Como o Barcelona-EQU fez melhor campanha na primeira fase, decidirá o confronto no Estádio Monumental. Os confrontos decisivos acontecerão nos dias 22 e 29 de setembro, às 21h30 (horário de Brasília). O saldo de gols segue sendo critério de desempate.