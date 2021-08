Andreas Pereira é o novo reforço do Flamengo. Nesta sexta, o clube oficializou a chegada do meia, que será emprestado pelo Manchester United por um ano. - Cleber Mendes/Agencia O Dia

O terceiro reforço do Flamengo em 2021, Andreas Pereira, desembarcou no Rio de Janeiro para se apresentar ao clube carioca e iniciar a trajetória no Rubro-Negro carioca. O meia foi recebido por cerca de 30 torcedores, que fizeram questão de dar carinho e demonstrar apoio ao jogador.

No desembarque, Andreas Pereira falou sobre a emoção de vestir a camisa do Flamengo e demonstrou vontade para poder estrear com a camisa do novo time:

"Uma sensação incrível, estou muito feliz. Ansioso também. Quero trabalhar, chego aqui para conquistar títulos, ajudar a equipe e fazer meu melhor"

Andreas Pereira chega ao Flamengo emprestado pelo Manchester United até junho de 2022. A opção de compra ao término do vínculo é de 20 milhões de euros, cerca de 127 milhões de reais. O valor é alto porque os ingleses toparam em ceder o atleta sem compensação financeira. Além disso, o salário será dividido, com o Rubro-Negro assumindo "apenas" 60%.

Com 25 anos, Andreas Pereira jogará pela primeira vez no futebol brasileiro. Cria das categorias de bae do PSV, da Holanda, o meia atuou pelo Manchester United, da Inglaterra, Granada e Valencia, da Espanha, e Lazio, da Itália.