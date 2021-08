Kenedy é um jogador polivalente e atua em diversas posições - Reprodução/Chelsea

Publicado 20/08/2021 19:17

A diretoria do Flamengo agiu rápido e, dois dias após anunciar a contratação de Kenedy, o atacante já está regularizado e pode estrear pelo novo clube. Vindo da Inglaterra, o brasileiro de 25 anos ainda não chegou ao Rio de Janeiro, contudo. O importante é que, com o nome registrado no BID da CBF, Kenedy já pode ser inscrito na Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores.



Além de Kenedy, emprestado pelo Chelsea por um ano, o Flamengo também anunciou a chegada de Andreas Pereira, do Manchester United. O meia também chega ao Rio de Janeiro por empréstimo até o meio de 2022, com opção de compra ao término do vínculo. Confira mais informações aqui!



Ainda sem os reforços de Kenedy e Andreas Pereira, o Flamengo enfrenta o Ceará neste domingo, às 16h, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Castelão. Com 27 pontos, o time de Renato Gaúcho é o atual quinto colocado.