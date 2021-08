David Luiz está sem clube - Foto: Reprodução/Instagram

David Luiz está sem clubeFoto: Reprodução/Instagram

Publicado 19/08/2021 15:40

Se o Flamengo, através de Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube, tratou de amenizar as expectativas quanto à possível contratação de David Luiz, a torcida vai na contramão e segue fazendo coro pela chegada do experiente zagueiro.

Nesta quinta-feira, houve mobilização da Nação para que a hashtag #DavidLuizNoFlamengo se tornasse um dos assuntos mais comentados do Twitter, no Brasil e no mundo. E funcionou. Já são mais de 10 mil postagens com tal escopo até às 14h30, por exemplo.

Publicidade

Na semana passada, logo depois de voltar da Europa, onde agilizou os recentes acertos com Kenedy e Andreas Pereira, Marcos Braz afastou a possibilidade de David Luiz reforçar o Flamengo neste momento. Segundo o dirigente, não houve qualquer contato até aquele momento - ao menos:

- Tenho uma relação direta com o David Luiz e sei quanto custa o valor nesses anos todos. É um cara formidável, atleta de alto padrão, mas não teve nenhuma reunião para aprovação do nome dele e também não houve nenhum contato - afirmou Braz em relação ao zagueiro brasileiro, que está sem clube.

Publicidade

Aos 34 anos, David Luiz está sem clube, após o fim de seu vínculo com o Arsenal, e está à espera de propostas que toquem o seu coração, oriunda de um "clube com ambição":

- (O destino) Vai ser o mesmo de antes: um clube com ambição. As ofertas até agora não tocaram o meu coração. Quero continuar em alto nível. Talvez isso aconteça na Premier League - falou David Luiz, em entrevista ao jornal inglês "Daily Mail", emendando:

Publicidade

- Estou trabalhando todos os dias. Quero pressão, lutar por títulos. Quero a sensação de ter que vencer todas as semanas. É por isso que sempre joguei futebol e ainda jogo. Quero me sentir vivo.

O alto padrão de salário de David Luiz e a não assertividade em relação à volta ao futebol brasileiro neste momento pesam contra o Flamengo, que tem como trunfo, caso queira pisar no acelerador na tentativa de contratá-lo, uma boa relação com o empresário do defensor, Giuliano Bertolucci, que lidou com a transação de Kenedy junto ao Chelsea de forma direta. A ver se a direção do Flamengo, agora, será influenciada pelo apelo popular.