Presidente Rodolfo Landim e vice de futebol Marcos Braz - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 19/08/2021 13:29

Rio - Apontado como uma das grandes promessas atuais da base do Flamengo, o meia Matheus Gonçalves, de 16 anos, assinou seu primeiro contrato profissional com o clube nesta quinta-feira. O vínculo foi firmado até o fim de 2024.

Matheus Gonçalves assinou com o Flamengo até 2024 Divulgação

"Muita emoção, felicidade e orgulho por tudo o que está acontecendo na minha vida. Sou e serei eternamente grato à minha família e ao Flamengo, por tudo o que fizeram e fazem por mim e pelas pessoas que eu amo. Estou vivendo o momento mais incrível da minha vida, e me sinto muito abençoado. Campeão brasileiro na segunda-feira e hoje estou assinando meu primeiro contrato profissional com o clube que me formou, que me deu tudo e que eu amo. Estou extremamente feliz e emocionado", declarou Matheus.