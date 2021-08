Flamengo festeja mais uma goleada e a vaga à semifinal - Alexandre Vidal / Flamengo

Flamengo festeja mais uma goleada e a vaga à semifinal Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 19/08/2021 10:40

Rio - Na última quarta-feira (18), o Flamengo goleou mais uma vez o Olimpia-PAR e confirmou com tranquilidade sua vaga na semifinal da Libertadores. Chegando ao Mané Garrincha já com uma bela vantagem após a vitória no jogo de ida por 4 a 1, os comandados de Renato Gaúcho mantiveram o nível do confronto e aplicaram um sonoro 5 a 1 conta os paraguaios na capital federal. A facilidade do duelo repercutiu negativamente na mídia paraguaia que tratou como "humilhação".

Colunistas do jornal "ABC", do Paraguai, classificaram o Flamengo como uma das maiores potências do continente. Na opinião dos jornalistas do periódico, o placar agregado (9 a 2) reflete muito bem o momento vivido pelo Olimpia, que vive crise nos bastidores e havia demitido recentemente um treinador.

Publicidade

"O Olimpia se despediu da Copa Libertadores 2021 nesta noite, com outra humilhante derrota. Desta vez por 5 a 1, para o Flamengo, em Brasília. Uma diferença futebolística abismal, que foi reflexo no placar agregado de 9 a 2 para os semifinalistas. O momento desportivo do Decano é um reflexo fiel da marca institucional deixada no clube", escreveu o jornal "ABC".

O chocolate no Mané Garrincha foi capa do veículo, que destacou o confronto pelas quartas de final da Libertadores como uma "dose dupla de humilhação" sofrida pelo time local.

Publicidade

¡Que sea un gran día!



De Copa en Copa, se va definiendo el futuro de los equipos paraguayos.



Como cada jornada, ABC te acompaña con la actualidad de los torneos continentales y el mundo del deporte.



Vayamos a vacunarnos, #NoBajemosLaGuardia.



https://t.co/jYbjtk6jpu pic.twitter.com/dfbFdSzmdl — ABC Deportes () (@ABCDeportes) August 19, 2021