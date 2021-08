Flamengo atropela o Olimpia e vai ás semifinais da Libertadores - AFP

Flamengo atropela o Olimpia e vai ás semifinais da LibertadoresAFP

Publicado 18/08/2021 21:04

Rio - O Flamengo está classificado para as semifinais da Libertadores. Após golear por 4 a 1 na última semana, fora de casa, o Rubro-Negro mais uma vez não tomou conhecimento do Olimpia e atropelou o time paraguaio por 5 a 1, na noite desta quarta-feira, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Gabigol, duas vezes, Bruno Henrique, Willian Arão e Salcedo (contra) fizeram para o time carioca, enquanto Recalde marcou para os visitantes.

O jogo começou de forma preguiçosa e com o Flamengo dando a impressão de que apenas administraria a boa vantagem construída no Paraguai. No entanto, o cenário mudou após a segunda metade do primeiro tempo. Aos 29 minutos, Rodinei tabelou com Éverton Ribeiro e encontrou Gabigol sozinho na pequena área para abrir o placar.

O gol parece ter dado um gás à equipe rubro-negra, que passou a criar mais oportunidades. Não demorou muito e a vantagem foi ampliada. Arrascaeta recebeu no bico da grande área e deu um cruzamento magistral, que encontrou a cabeça de Bruno Henrique para marcar o segundo.

Com a classificação praticamente sacramente, o time carioca ainda acabou vacilando no fim da primeira etapa. Recalde recebeu na área e com um drible só conseguiu tirar Léo Pereira e Diego Alves do lance para diminuir o placar antes das equipes irem para o vestiário.

Apesar do gol encontrado pelo Olimpia no fim da primeira etapa, a postura na volta do intervalo não foi diferente para nenhuma das duas equipes. O Flamengo se impôs o tempo todo no ataque e ampliou ainda mais o placar logo no início, ao marcar com Willian Arão após bate e rebate na área, e ainda contar com um gol contra de Salcedo.

Para fechar a noite, o artilheiro apareceu novamente. Após boa jogada coletiva da equipe rubro-negra, Diego encontrou Gabigol sozinho na área para cabecear e fechar o placar.

Agora, o Flamengo aguarda para conhecer seu adversário na semifinal, que sairá do confronto entre Fluminense e Barcelona de Guayaquil, nesta quinta-feira. No próximo domingo, às 16h, o Rubro-Negro encara o Ceará, no Castelão, pelo Brasileirão.

Local: Estádio Mané Garrincha (Brasília-DF)

Árbitro: Mané Garrincha

FLAMENGO: Diego Alves, Rodinei (Matheuzinho), Bruno Viana, Léo Pereira e Filipe Luís (Ramon); Willian Arão, Diego, Arrascaeta (Michael) e Éverton Ribeiro (Pedro); Bruno Henrique (Vitinho) e Gabriel Barbosa. Técnico: Renato Gaúcho.

OLIMPIA: Aguilar, Otálvaro, Salcedo, Mateo Gamarra e Iván Torres; Ortiz (Santacruz), Ojeda, Derlis González (Fernando Cardozo) e Ramón Soza (Quintana); Recalde (Camacho) e Roque Santa Cruz (Walter González). Técnico: Enrique Landaida.

Gols: FLA: Gabriel Barbosa (29' do 1ºT e 31' do 2ºT), Bruno Henrique (36' do 1ºT), Willian Arão (3' do 2ºT) e Salcedo (Contra) (10' do 2ºT); OLI: Recalde (44' do 1ºT)

Cartões amarelos: FLA: Vitinho; OLI: Ramón Sosa, Ojeda, Mateo Gamarra e Otálvaro