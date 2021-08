Léo Pereira (à esquerda) e Gustavo Henrique (à direita) - Divulgação

Publicado 17/08/2021 20:52 | Atualizado 17/08/2021 21:02

O Flamengo está no mercado em busca de reforços ( já acertou com Kenedy, do Chelsea ), mas, paralelamente, jogadores do atual elenco também estão sendo alvos de clubes do exterior. Recentemente, o Rubro-Negro recusou ofertas do Al-Ettifaq por Léo Pereira. Agora, o clube da Arábia Saudita virou a mira para outro zagueiro do elenco: Gustavo Henrique.

O Al-Ettifaq enviou um documento ao Flamengo para consultar se a diretoria está disposta a negociar Gustavo Henrique. Caso a resposta seja "sim", o time da Arábia estaria disposto a fazer dois modelos de negociação: empréstimo com opção de compra ou pagar um valor para tirar o defensor do time carioca de forma definitiva.

No caso de Gustavo Henrique, o Flamengo ainda não enviou a resposta aos empresários que enviaram o documento do Al-Ettifaq. Mas, a expectativa é que a diretoria diga que não deseja emprestar o camisa 3 neste momento da temporada.

Gustavo Henrique, atualmente, é titular na zaga do Flamengo e tem feito bons jogos, principalmente após a chegada de Renato Gaúcho ao clube. Como testou positivo para Covid-19, o defensor desfalca o time nesta quarta-feira, diante do Olimpia. Neste ano, foram 20 jogos, três gols e duas assistências.

No Flamengo desde o começo de 2020, Gustavo Henrique foi contratado "de graça" pela diretoria após ficar livre no mercado ao não renovar o vínculo com o Santos, sua ex-equipe. O contrato do camisa 2 vai até dezembro de 2023.