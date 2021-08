Kenedy - Divulgação

Rio - O presidente Rodolfo Landim já assinou a documentação da contratação de Kenedy. Tudo certo. Atacante chega ao Flamengo por empréstimo até o meio de 2022. Agora, só resta o anúncio oficial do clube, que corre para inscrever o jogador na Copa do Brasil (data limite é 24/08).

Revelado pelo Fluminense, o atacante, de 25 anos, foi emprestado ao Flamengo por 12 meses. A opção de compra ao término do vínculo está avaliada em 10 milhões de euros. O interesse do Flamengo em Kenedy começou ainda em maio, quando o atacante, que estava no Brasil, chegou a almoçar com Marcos Braz.

Desde então, a diretoria tenta a chegada do jogador, que, em um primeiro momento, não queria retornar ao futebol brasileiro. Porém, depois de muitas conversas com os seus representantes e a cúpula rubro-negra, o jogador entendeu que a ida por empréstimo ao time carioca poderia ser um bom caminho em sua carreira.



Kenedy chegou ao Chelsea na temporada 2015/2016, quando foi contratado junto ao Fluminense por 10 milhões de dólares, cerca de R$ 31 milhões na ocasião. Mas desde que chegou aos Blues, o atacante não se firmou e rodou por alguns clubes por empréstimo: Watford, Newscastle, Getafe e, por último, Granada, time espanhol que defendeu na última temporada.

Pelo Granada, Kenedy disputou 44 partidas e marcou oito gols, sendo um dos principais jogadores da equipe espanhola, que tentou um novo empréstimo do atacante, mas o Chelsea não aceitou. O vínculo dele com a equipe inglesa vai até junho de 2024.