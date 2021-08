Quintero em ação com a camisa do Fortaleza - Divulgação Fortaleza

Publicado 16/08/2021 12:42

O Juventude vai se reforçar para a segunda metade do Brasileirão. O nome da vez é o zagueiro Quintero, que estava defendendo o Fortaleza. Visando uma maior sequência de jogos, o defensor chegará por empréstimo ao clube gaúcho e ficará, pelo menos, até o fim da competição nacional.

O zagueiro chega ao time de Caixas sem custos, com o clube apenas arcando com seu salário. Além disso, o contrato conta com uma cláusula de opção de compra ao fim do contrato, ainda sem valores especificados. Quintero, de 28 anos, inclusive já se despediu dos companheiros e postou nas redes sociais sobre a saída do Leão: "O fim de uma bela história", escreveu o zagueiro.