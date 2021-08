Kenedy está perto do Flamengo - Reprodução

Kenedy está perto do FlamengoReprodução

Publicado 15/08/2021 12:00

Rio - O atacante Kenedy está muito perto de ser anunciado como reforço do Flamengo. Um dos funcionários do brasileiro em Londres postou uma foto ao lado do atacante com uma música em tom de despedida. O Chelsea já aceitou as condições de empréstimo, e a transação está próxima de ser fechada.

Publicidade

O acordo será de um empréstimo de 12 meses, com opção de compra avaliada em 10 milhões de euros, cerca de R$ 60 milhões. Aos 25 anos, Kenedy tem contrato com o clube londrino até junho de 2024. Revelado pelo Fluminense, ele chegou ao Chelsea em na temporada 2015/2016.



Desde que chegou aos Blues, o atacante não se firmou e rodou por alguns clubes por empréstimo: Watford, Newscastle, Getafe e, por último, Granada, time espanhol que defendeu na última temporada.

Publicidade

Pelo Granada, Kenedy disputou 44 partidas e marcou oito gols, sendo um dos principais jogadores da equipe espanhola, que tentou um novo empréstimo do atacante, mas o Chelsea não aceitou.