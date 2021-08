Jogadores do Flamengo perto da torcida do Olimpia - Alexandre Vidal / Flamengo

Jogadores do Flamengo perto da torcida do OlimpiaAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 13/08/2021 17:53

No primeiro tempo do jogo entre Olimpia e Flamengo, na última quarta-feira, um lance entre Arrascaeta e Salazar fez com que o jogo ficasse parado por cerca de dez minutos. Na jogada, o lateral paraguaio levou a pior, precisou ser retirado de ambulância e foi levado ao hospital após sofrer um traumatismo craniano e convulsões. Durante o atendimento médico, aconteceu uma história curiosa envolvendo Bruno Henrique, atacante do Rubro-Negro, e torcedores do time adversário, que acabou passando despercebido para muitos telespectadores.

Os cerca de 2 mil torcedores do Olimpia presentes no estádio Manuel Ferreira gritava, cobravam e exigiam a expulsão de Arrascaeta, após Salazar deixar o jogo inconsciente. Bruno Henrique, assustado com o que havia acontecido com o lateral, estava sentado numa maca perto de onde os paraguaios estavam na arquibancada ouvia os gritos de protestos, com direito à injúria racial, como "macacos".

O atacante do Flamengo não concordou com o que os torcedores do Olimpia pediam e tentou conversar com os paraguaios para mostrar que Arrascaeta não foi maldoso no lance e que não merecia ser expulso porque havia sido um acidente. Um paraguaio, no meio da multidão, gostou das palavras de Bruno Henrique e começou a conversar com o atleta rubro-negro, que, ao término do jogo, o presenteou com uma camisa da equipe carioca.

"Foi pelo fato dele ter sido o único que eu vi próximo de mim que entendeu a situação (envolvendo Arrascaeta e Salazar, jogador do Olimpia). Foi uma situação bem difícil e complexa. Eu mesmo fiquei muito assustado. Os torcedores do Olimpia estavam muito furiosos e queriam entrar no campo, xingando a nossa equipe de assassinos. Eu falei com o árbitro e até mesmo com o bandeirinha e eles falaram que o lance era normal. E eles falaram que não era lance para expulsão. Os torcedores queriam que o Arrascaeta fosse expulso, mas o Arrascaeta não teve culpa. Eles se chocaram, e o lateral levou a pior. Esse torcedor foi um dos poucos que entendeu a situação, mesmo sendo difícil. Começamos a conversar numa boa, e no final do jogo ele me pediu a camisa. Eu dei a camisa para ele porque ele foi solidário. Só eu sei o que eu ouvi ali. Por ele ter me entendido e conversado comigo numa boa, sem ter me ofendido, eu vi que ele era uma pessoal legal. Então, por isso, eu resolvi presenteá-lo com a camisa", disse Bruno Henrique através da assessoria.

Nas redes sociais, Salazar publicou uma foto tranquilizando a todos, afirmando que “o pior já passou”, mas ironizou o lance e deu a entender que Arrascaeta merecia ser expulso. O lateral sofreu um traumatismo craniano e convulsões e foi levado imediatamente para o hospital. Também nas redes sociais, o meia uruguaio, do Flamengo, desejou uma boa recuperação ao jogador paraguaio.