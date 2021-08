Renê - Alexandre Vidal/Flamengo

RenêAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 08/08/2021 13:50

Rio - O lateral-esquerdo Renê, que se recupera de lesão muscular, testou positivo para Covid-19 no exame feito na última sexta-feira pelo Flamengo. O jogador está afastado e realizando o período de quarentena. O atleta é o primeiro caso de reinfecção no clube carioca.

Publicidade

O atleta foi um dos jogadores que testaram positivo para a Covid-19 em outubro do ano passado, após surto que afetou o elenco do Flamengo durante partidas da primeira fase do Brasileirão e da Libertadores.



Com isso, o lateral-esquerdo não irá participar da partida do clube carioca neste domingo contra o Internacional e também não enfrenta o Olimpia, no jogo de ida, no Paraguai, na próxima quarta, pela Libertadores.