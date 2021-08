Leandro Damião - Divulgação

06/08/2021

Rio - Ex-atacante do Flamengo, Leandro Damião não descarta um retorno ao Brasil em breve. Em entrevista à "GZH", o jogador revelou que tem o desejo de voltar a vestir um dia a camisa do Internacional, clube que o projetou.

“Pretendo cumprir o meu contrato com o Frontale até dezembro e ainda não decidi o meu futuro. Um dia quem sabe posso voltar para o Inter. Foi um time que marcou a minha vida e vou sempre levar comigo. Espero, sim, um dia voltar a vestir essa camiseta e dar alegrias para o torcedor colorado”, afirmou.

“Vai fechar o meu último ano de contrato com o Frontale. Estou muito feliz e a minha família está bem adaptada. Aprendi aqui no dia a dia a me cuidar muito mais. Não me lesiono desde que estou no Japão. No Inter, várias lesões me atrapalharam. Vim para o Japão e, em três anos, joguei a maioria dos jogos”, completou.