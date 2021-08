Rio de Janeiro 15/05/2021 - Torcida do Flamengo durante partida contra a equipe do Fluminense válida palas finais do Carioca 2021. Foto: Luciano Belford/Agencia O Dia - Luciano Belford/Agencia O Dia

Rio de Janeiro 15/05/2021 - Torcida do Flamengo durante partida contra a equipe do Fluminense válida palas finais do Carioca 2021. Foto: Luciano Belford/Agencia O DiaLuciano Belford/Agencia O Dia

Publicado 06/08/2021 20:19

Rio - Os duelos das quartas de final da Copa do Brasil poderão marcar a volta do torcedor brasileiro aos estádios. Segundo o site "Globo Esporte", a CBF planeja utilizar os confrontos como testes para a liberação no restante da temporada.

A decisão de ter público nos jogos, no entanto, não depende apenas da CBF. A entidade discute a situação com as autoridades sanitárias de cada estado. Ainda não se chegou a um consenso sobre quais serão as exigências para liberar a entrada de cada torcedor.

Publicidade

A ideia da CBF é definir uma porcentagem "padrão" de liberação para todos os estádios, independentemente de sua capacidade. Seria uma tentativa de não haver um desequilíbrio entre as cidades.

Os duelos de ida das quartas de final da Copa do Brasil acontecerão nos dias 24, 25 e 26 de agosto. Já a volta está marcada para 31 de agosto e 1 e 2 de setembro.