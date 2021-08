Thiago Mendes - Lyon

França - O "tour" pela Europa dos dirigentes do Flamengo encontrou seu primeiro revés. Após sacramentar a venda de Rodrigo Muniz ao Fulham e o empréstimo de Hugo Moura ao Lugano , Bruno Spindel e Marcos Braz, diretor e vice de futebol do Rubro-Negro, respectivamente, não conseguiram convencer o Lyon a liberar Thiago Mendes. O jogador, inclusive, já foi comunicado que será relacionado para o jogo de sábado, contra o Brest.

O Rubro-Negro manteve a oferta: empréstimo, pagando 500 mil euros, tendo o valor compensado caso exercesse a opção de compra avaliada em 9 milhões de euros, cerca de 54 milhões de reais, ao término do vínculo. O Lyon, representado por Juninho Pernambucano, bateu o pé e disse que a condição para liberar Thiago Mendes era com obrigação de compra ao término do empréstimo.

Juninho Pernambucano deixou claro na conversa com Braz e Spindel que, no ponto de vista esportivo, ele, como Diretor do Lyon, topa o empréstimo de Thiago Mendes ao Flamengo, pois seria uma chance de o jogador de 29 anos se valorizar novamente na carreira. Mas, pelo lado financeiro, o presidente do time, Jean-Michel Aulas, não aprova.

Thiago Mendes está no Lyon desde 2019, quando foi contratado junto ao Lille por € 22 milhões + €3 milhões, algo em torno de R$ 110 milhões pela cotação da época, e tem contrato até junho de 2023. Atualmente, o volante não goza de tanto prestígio com o treinador da equipe, Peter Bosz, e não é uma das primeiras opções para a posição, mesmo com a venda de Jean Lucas ao Monaco.