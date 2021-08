Muniz - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 03/08/2021 22:37 | Atualizado 03/08/2021 22:39

O Flamengo e o Fulham, na última sexta-feira, acertaram os valores e condições pela negociação envolvendo Rodrigo Muniz. O time inglês aceitou a exigência da equipe carioca e topou pagar 8 milhões de euros, cerca de 50 milhões de reais, por 80% dos direitos econômicos do atacante, mas a operação não foi finalizada porque a documentação final não foi enviada ao Rubro-Negro.

O acordo aconteceu depois de Bruno Spindel e Marcos Braz, dirigentes do Flamengo que estão na Europa, se reunirem por dois dias com um dos representantes do Rodrigo Muniz que mora no Velho Continente. Os encontros aconteceram em Lisboa, Portugal, cidade que a dupla rubro-negra ficou por uma semana.

Inicialmente, o Flamengo havia aceitado a oferta do Middlesbrough, também da Inglaterra, mas os empresários de Rodrigo Muniz (e o próprio jogador) preferiram o projeto do Fulham. Então, o Rubro-Negro exigiu que o modelo da negociação fosse em definitivo (Fulham havia feito oferta por empréstimo com obrigação de compra por metas).

A equipe de Londres aceitou, e o CEO do clube, Alistair Mackintosh, se reuniu por videoconferência com Bruno Spindel, diretor do Flamengo, e alinhou todas as condições. Em um determinado momento, o Rubro-Negro até tentou "morder" um percentual maior da futura venda e pediu para ficar com 25% e não 20%, mas o Fulham não topou.

Então, o acordo de 8 milhões de euros por 80% continuou alinhavado, restando apenas o envio da documentação do Fulham ao Flamengo, o que não aconteceu até o momento. O representante de Muniz que se reuniu com Braz e Spindel em Portugal retornou para a Espanha, país em que reside, já na sexta, pois imaginou que a transação estava finalizada.

No lado dos representantes, a informação é que o time de Londres soube dos valores da oferta do Middlesbrough que o Rubro-Negro aceitou e queria fazer o mesmo modelo, pagando 6 milhões de euros por 50%.

Porém, no lado da diretoria do Flamengo, a informação é que nenhum documento final foi enviado, e o Fulham não cumpriu com o combinado, o que irritou algumas pessoas da diretoria rubro-negra.

No Brasil, Rodrigo Muniz, que testou positivo para Covid-19 no sábado, já havia recebido a informação de que estava encaminhado ao Fulham e que iria iniciar os exames médicos no Brasil para poder viajar para Londres. Inclusive, a família do jogador, que não mora no Rio de Janeiro, desembarcou na Cidade Maravilhosa na sexta para dar suporte ao atacante na finalização da parte burocrática.

Pessoas envolvidas na transação dizem que o negócio não melou, mas que "apenas atrasou" a finalização da operação, o que irá acontecer nesta semana. A ver qual será a cena do próximo capítulo dessa novela londrina.