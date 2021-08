CBF - Divulgação CBF

Publicado 03/08/2021 16:48 | Atualizado 03/08/2021 17:02

O Flamengo pretende utilizar a carga de vacina contra a Covid-19 disponibilizada pela Conmebol às filiadas e que serão distribuídas entre os clubes. O Rubro-Negro já entrou em contato com a CBF e comunicou que deseja fazer das doses e aguarda uma resposta da entidade.



A CBF está fazendo o levantamento para saber quais membros de cada clube tomaram a vacina ou não para haver a aplicação nos interessados de cada equipe. Flamengo e CBF já conversaram sobre o tema. O clube preencheu os formulários e, neste momento, aguarda as novas orientações para ter acesso às vacinas. No entanto, se tudo seguir como tem sido, talvez nem necessite. Expectativa é que até o meio de agosto todos já estejam vacinados em função das idades. Éverton Ribeiro recentemente gravou sua ida a um posto de vacinação (veja o vídeo abaixo).

Chegou meu dia! Vacinas salvam. Vamos juntos até que possamos voltar a viver como antes, lotando os estádios e trazendo aquela energia que muda o jogo pra nós. pic.twitter.com/VbSwFHVqsD — Everton Ribeiro (@evertonri) August 2, 2021

O uso das vacinas devem ser no Brasil (existia a possibilidade de o Flamengo, por exemplo, utilizar no Paraguai, local do confronto com o Olímpia, no dia 11, pela Libertadores), mas sem data definida ainda, o que acontecerá nos próximos dias.Segundo apurou a reportagem com pessoas da CBF, a entidade brasileira quer definir locais de vacinação e equipes avançadas, aplicando nas pessoas listadas de cada clube. Outros clubes, além do Flamengo, fizeram a solicitação para ter direito à dose das vacinas que chegaram, doadas pela Conmebol, durante a Copa América, em julho.