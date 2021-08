Bruno Spindel e Marcos Braz estão na França em busca da contratação de Thiago Mendes - Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Bruno Spindel e Marcos Braz estão na França em busca da contratação de Thiago MendesGilvan de Souza / Agencia O Dia

Publicado 01/08/2021 18:46

Depois de uma semana em Lisboa, local que serviu de base nas conversas com um dos representantes de Rodrigo Muniz, jogador que está sendo vendido ao Fulham, da Inglaterra, Bruno Spindel e Marcos, diretor de futebol e vice de futebol do Flamengo, respectivamente, viajaram neste domingo para a França, onde avançarão no interesse por Thiago Mendes.

Os dirigentes rubro-negros chegaram na noite deste domingo em Lyon e pretendem se reunir com a diretoria da equipe já nesta segunda-feira. A confirmação da reunião sairá pela manhã, quando Spindel e Braz irão entrar em contato com Juninho Pernambucano, brasileiro que é diretor da equipe francesa.

Publicidade

No último sábado, o site Globoesporte.com já havia publicado a possibilidade de os dois dirigendtes do Flamengo viajarem para a França.

As partes têm mantido contato durante o mês de julho, e as conversas pela contratação de Thiago Mendes serão intensificadas nesta semana. O Flamengo entende que serão dias decisivos para tentar convencer o Lyon a liberar Thiago Mendes por empréstimo com opção de compra, modelo de negócio que o Flamengo deseja.

Publicidade

Por outro lado, o Lyon, mesmo não tendo Thiago Mendes como jogador dentro do planejamento para a temporada, até o momento mantém a postura de só aceitar liberar o volante ao Flamengo com empréstimo e obrigação de compra ao término do vínculo.

Enquanto isso, nas redes sociais, a esposa de Thiago Mendes faz publicações que não escondem nem um pouco a vontade do casal. Nas últimas horas, Kelly Mendes divulgou uma mensagem do marido em que ele diz que "semana que vem estou aí (no Brasil), se Deus quiser".