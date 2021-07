Jean Lucas - AFP

Jean LucasAFP

Publicado 30/07/2021 20:32 | Atualizado 30/07/2021 20:54

O Monaco não desistiu de ter Jean Lucas e reativou as conversas para tentar novamente a contratação do volante. O interesse é antigo e uma primeira negociação aconteceu em junho, mas, na ocasião, a diretoria do Lyon não topou os valores oferecidos e descartou a transação.

Mas, nos últimos dias, o Monaco voltou a demonstrar interesse em Jean Lucas e foi com tudo para sacramentar a contratação do volante. Os valores envolvidos na operação entre os dois clubes estão sendo mantidos em sigilo pelas diretorias da duas equipes. O que a reportagem apurou é que o Lyon exige receber valores iguais ou maiores que os pagos ao Flamengo para contratar o jogador junto ao Flamengo, em 2019: 8 milhões de euros (cerca de R$ 34,7 milhões na ocasião), com contrato até junho de 2024.

Publicidade

Em sua primeira temporada pelo Lyon (2019/2020), Jean Lucas disputou 17 partidas e marcou três gols. No ano seguinte (2020/2021), entrou em campo oito vezes pela equipe e depois foi emprestado ao Brest, também da França. Agora, de volta ao time, pode dizer adeus antes mesmo do início da temporada.

FLAMENGO É AFETADO:

Publicidade

As conversas estão em estágio avançado e a qualquer momento pode ser finalizada a operação entre as equipes. O que as pessoas não imaginam é que a transação envolvendo Jean Lucas afeta diretamente ao Flamengo. Como o jogador é da mesma posição que Thiago Mendes, volante que está na mira do Rubro-Negro, o Lyon faz um jogo duro ainda maior para topar negociá-lo com a equipe carioca.

O Flamengo fez proposta ao Lyon para ter Thiago Mendes em condições que não agradaram ao time francês: empréstimo com opção de compra. A diretoria exige que, ao menos, seja empréstimo com obrigação de compra ao término do vínculo.

Publicidade

Bruno Spindel e Marcos Braz, dirigentes do Flamengo, estão na Europa e pretendem intensificar as conversas com o Lyon após conseguirem finalizar a venda de Rodrigo Muniz ao Fulham, da Inglaterra, operação que exigiu um tempo maior que os dois imaginavam.

Neste sábado, o Lyon encara o Porto, em Portugal, e Thiago Mendes não foi relacionado pelo técnico Peter Bosz. Fontes da diretoria do time francês garantem que a opção foi técnica e que não há ligação com as negociações com o Flamengo. O jogador já disse aos seus representantes que quer jogar pelo time carioca.