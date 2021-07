Muniz - Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

28/07/2021

Bruno Spindel e Marcos Braz, dirigentes do Flamengo, estão na Europa em busca de reforços, mas estão aproveitando a viagem para resolver operações de saídas de jogadores. A primeira foi de Hugo Moura, emprestado ao Lugano, da Suíça. Agora, a dupla está perto de sacramentar a saída de Rodrigo Muniz, e o Fulham, da Inglaterra, é o favorito.

O time inglês inicialmente fez proposta por empréstimo com opção de compra, depois mudou para obrigação de compra, mas o Flamengo exigia que o modelo da negociação fosse de forma definitiva, ou seja, uma venda. O time inglês, disposto a ter Rodrigo Muniz a todo custo, topou e chegou aos seguintes números: 6 milhões de euros à vista (cerca de 36 milhões de reais) + 2 milhões de euros (12 milhões de reais) em uma segunda parcela. O montante é 80% dos direitos econômicos, e o Fla mantendo 20%.

A situação andou nas últimas horas. Um dos empresários de Rodrigo Muniz está em Lisboa e tem se reunido com Braz e Spindel. A dupla agora, aguarda, o documento oficial para dar continuidade aos trâmites. O representante do atacante passou ao Flamengo que o papel com os novos valores será enviado após a assinatura do dono do Fulham, que está em um país com fuso horário diferente.

O Middlesbrough, também da Inglaterra, também está interessado em Muniz e realizou ofertas ao Flamengo para ter o jogador. O Rubro-Negro gostou da proposta do Boro e queria avançar na operação, mas o atacante e seus representantes entenderam que o projeto do Fulham é mais atrativo. O atual treinador da equipe, o português Marco Silva, quer o centroavante brasileiro em seu elenco e, inclusive, ligou para os agentes de Muniz, que repassaram para o atleta o que o comandante deseja.

Rodrigo Muniz, ao ouvir o projeto do Fulham, disse aos seus representantes que deseja atuar pela equipe de Londres e deu "ok" para que o negócio seja sacramentado e assinar o vínculo de cinco temporadas. Agora, a saída de Rodrigo Muniz está por um envio de um documento ao Flamengo.