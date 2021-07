Rio de Janeiro,(RJ), 25.07.2021 - FUTEBOL / FLAMENGO X SÃO PAULO - Partida entre Flamengo e São Paulo pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021, Flamengo e São Paulo jogam pela 13ª rodada do Campeonato brasileiro Serie A no Estádio Maracanã neste domingo . Foto: Fábio Costa/Ag. O Dia - Fábio Costa/Ag.O Dia

Rio de Janeiro,(RJ), 25.07.2021 - FUTEBOL / FLAMENGO X SÃO PAULO - Partida entre Flamengo e São Paulo pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021, Flamengo e São Paulo jogam pela 13ª rodada do Campeonato brasileiro Serie A no Estádio Maracanã neste domingo . Foto: Fábio Costa/Ag. O DiaFábio Costa/Ag.O Dia

Publicado 28/07/2021 17:43 | Atualizado 28/07/2021 18:11

O Flamengo terá um time misto nesta quinta-feira para pegar o ABC pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O técnico Renato Gaúcho esboçou o time titular no treino desta quarta-feira com Léo Pereira, Bruno Viana e Renê nas vagas de Gustavo Henrique, Rodrigo Caio e Filipe Luís, respectivamente.

A escolha é por conta do desgaste físico de Gustavo Henrique e Filipe Luís e visando ao duelo do final de semana com o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Após a goleada sobre o São Paulo, no final de semana, Renato Gaúcho já havia adiantado a possibilidade de poupar alguns titulares.

Publicidade

Essa pergunta é muito boa, mas eu acho engraçado pelo seguinte: da noite para o dia as opiniões mudam numa velocidade… Por exemplo, se eu poupar eu sou criticado porque eu poupei. Agora, muitos jornalistas falam que tem que poupar porque tem jogador cansado, não pode aguentar todos os jogos. Aí, eu pergunto: o que vocês querem? A responsabilidade é minha, mas para você ver: você poupa alguns jogadores, é criticado. Se coloca a equipe principal para jogar, não tem resultado e perde jogador macucado, é criticado porque não poupou. Deixa para mim, que eu sei o que faço, vou pensar, e quinta-feira vamos ver a equipe que joga -, disse o treinador

A bola rola às 20h no Maracanã para Flamengo e ABC. O provável time do Rubro-Negro é: Diego Alves; Isla, Bruno Viana, Léo Pereira e Renê; Arão, Diego, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol.