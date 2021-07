Marrony, atacante do Atlético-MG - BRUNO CANTINI/Atlético

Publicado 27/07/2021 15:46 | Atualizado 27/07/2021 16:26

Belo Horizonte - O atacante Marrony, do Atlético-MG, pode estar de saída do Galo para defender a camisa do Midtjylland, da Dinamarca. A reportagem apurou que os dois clubes envolvidos já se acertaram sobre a transação, mas aguardam o "ok" do jogador para sacramentar a venda.

A equipe do Jornal O Dia confirmou que a proposta é bem vista pelo clube mineiro. São 3 milhões de euros pagos à vista e a segunda parcela, no valor de 1,5 milhão de euros, seria quitada em junho de 2023. A equipe do site "ge.globo" havia publicado anteriormente o interesse do Midtjylland na contratação do atleta.

Além dos valores fixados na transferência, o Galo ainda pode receber uma bonificação no valor de 1 milhão de euros durante três temporadas, caso o jogador bata a meta de 50% dos jogos disputados. A duração do vínculo oferecida pela equipe dinamarquesa é de cinco anos. A proposta salarial é maior do que os números atuais recebidos pelo Atlético-MG.

Os direitos econômicos do jogador pertencem a três equipes. O Atlético tem 80%, o Vasco 14% e o Volta Redonda-RJ 6% do passe do atleta. O Midtjylland compraria 100% do atacante e o valor seria dividido entre os clubes de acordo com cada porcentagem.

Marrony atualmente está no departamento médico do clube mineiro e não conseguiu se firmar entre os titulares desde sua chegada ao Galo. Comprado pelo valor de R$ 20 milhões em junho de 2020 junto ao Vasco, o atacante soma 63 jogos e 10 gols pela equipe mineira.