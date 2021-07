Bruno Spindel, na companhia de Marcos Braz, está na Europa em busca de reforços - Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Publicado 25/07/2021 20:51 | Atualizado 25/07/2021 20:56

Enquanto Renato Gaúcho inicia os trabalhos no Flamengo de forma avassaladora, com quatro vitórias em quatro jogos, a diretoria busca jogadores para reforçar o elenco. Bruno Spindel e Marcos Braz, diretor executivo e vice de futebol, respectivamente, estão em Lisboa, em Portugal, cidade que servirá de base para a dupla tentar cumprir a missão de repatriar Thiago Mendes, volante do Lyon, e Kenedy, atacante do Chelsea.

As primeiras reuniões irão acontecer já nesta segunda-feira para dar início ao projeto. As estratégias estão traçadas, e a ideia é convencer Lyon e Chelsea nem que seja na base do cansaço. No argumento, Braz e Spindel alegarão que a transferência para o Flamengo pode valorizar os atletas, como aconteceu recentemente com Pablo Marí (vendido ao Arsenal) e Gerson (negociado ao Olympique de Marselha).

A favor da dupla rubro-negra está a vontade dos dois jogadores. Tanto Thiago Mendes quanto Kenedy querem vestir a camisa do Flamengo e já deixaram isso claro para os seus respectivos representantes, porém não podem fazer nada mais por isso e se limitam a expressar o desejo, que é de atuar no Rubro-Negro por uma temporada.

O cenário envolvendo os dois, entretanto, é diferente. No caso de Thiago Mendes, atleta que custou mais de 20 milhões de euros aos cofres do Lyon, o presidente do time francês, Jean-Michel Aulas, já avisou aos seus subordinados da diretoria que não aceitará emprestar ao Flamengo com opção de compra e exige que seja obrigação de compra. Até o momento, o Rubro-Negro fez apenas uma oferta, com opção avaliada em 6,8 milhões de euros, mas recusada de antemão.

Juninho Pernambucano, ex-jogador e atual dirigente do Lyon, sempre que consultado faz questão de deixar claro a dificuldade que será de convencer o presidente do clube a emprestar Thiago Mendes.

"Empréstimo não vai sair, presidente assumirá uma dívida grande se aceitasse e ele já falou que não quer…", resumiu Juninho sem querer dar entrevista.

Em relação a Kenedy, a dificuldade é a mesma, mas ainda não teve uma proposta concreta do Flamengo porque o Chelsea não colocou na mesa o que deseja para liberar o atacante por empréstimo. Pelo contrário. Dá prioridade para uma venda e quer aguardar a janela de transferência para saber saber se chegará oferta pelo jogador, que fez uma boa temporada pelo Granada, da Espanha.

Giuliano Bertolucci, um dos principais agentes no mundo da bola, é quem representa o Flamengo nas conversas com o Chelsea pela boa entrada que tem no time inglês. Consultado recentemente, o empresário brasileiro, apenas disse que "pode andar" a negociação, sem dar mais detalhes.

O Flamengo, pelo momento financeiro que vive por causa da pandemia, dá prioridade a contratações por empréstimo e sem a necessidade de compensação financeira. Exatamente por isso que Thiago Mendes e Kenedy são contratações difíceis de serem concretizadas, mas não impossíveis.

A insistência de Braz e Spindel em Thiago Mendes e Kenedy é porque a dupla rubro-negra entende que os dois jogadores estão dentro do perfil que a diretoria traçou para reforçar o elenco: peças que cheguem para jogar e não apenas compor elenco. Há consenso interno de que se for "contratar por contratar" é melhor apostar nas peças que já estão no elenco ou até mesmo na categoria de base.

Os dois representantes do Flamengo na Europa não têm data para retornar ao Brasil e a meta é voltar com, ao menos, um reforço na mala. Inclusive, há quem diga nos corredores da Gávea que "quando Braz e Spindel resolvem viajar à Europa é porque não voltarão de mãos abanando".

Outro nome em pauta, mas que ainda não negociação, apenas contatos iniciais, é Rafinha Alcântara, do PSG. Este jogador agrada à diretoria do Flamengo, mas dependerá do sucesso (ou não) das demais contratações. O jogador está no radar da dupla rubro-negra na ida à Europa.

Com alvos definidos e estratégias traçadas, Braz e Spindel começarão a semana a todo vapor no Velho Continente. Enquanto que no Brasil, Renato Gaúcho iniciará a preparação para pegar o ABC na quinta-feira, no Maracanã, às 20h.